星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、獅子座、處女座、水瓶座的女人往往比較晚婚，不過卻能找到非常優秀的對象，和對方恩恩愛愛一輩子。

▍1.射手座

射手女很愛玩，年輕時完全定不下來，像長不大的小女孩，對任何事情都感興趣，每天的生活多采多姿，只要有時間就會安排行程豐富自己的生活，如此一來當然對結婚完全沒興趣，等到她們想定下來的時候，才會慎重選擇一個適合自己的對象，與一個各方面條件都很理想的男性步入婚姻。

▍2.獅子座

獅子女很聰明又非常優秀，在職場上常常有亮眼的表現，她們又懂得保養和打扮自己，隨時都顯得很亮眼，這樣條件優異的人，擇偶條件自然也很嚴格，就算遇到優秀的男性，她們也會想著「下一個會更好」，所以很容易晚婚，不過卻能找到一個非常理想的對象牽手一輩子。

▍3.處女座

處女女對自己要求很高，無論內在或外在都要維持在一定的水準，當她們尋找另一半時，會變得格外挑剔、謹慎，她們認為夫妻兩人的條件一定要相當，為了尋找到理想的老公，她們可以忍受很長的空窗期，唯有找到心目中最棒的男人才願意結婚。

▍4.水瓶座

對水瓶女來說，愛情只是生命的加分項目，而不是一定要存在的東西，她們很享受單身生活，一個人過得隨性又自在，除非遇到一個與自己靈魂契合的對象，對方極盡所能的寵愛、付出，才能讓她們心甘情願點頭嫁。