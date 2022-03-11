台中市65歲楊姓男患者，因末期腎臟病定期在童綜合醫院接受血液透析治療，去年底進行冠狀動脈繞道手術，術後因心肺功能不佳，開始進行心肺復健治療，3個月後，從原本只能運動不到10分鐘，明顯進步到可持續20分鐘以上，身體體能也明顯變好。

楊姓患者因罹患高血壓多年致心臟肥厚，去年底三條冠狀動脈阻塞，由心臟外科主任吳清文進行冠狀動脈繞道手術，從患者腿部擷取三條大隱靜脈血管後，繞過阻塞血管進行吻合移植，術後恢復心臟正常血流供應。

因楊姓患者本身洗腎，術後體能比一般人差，心肺功能恢復緩慢且不佳，為了讓他早日重拾正常生活，吳清文會診復健醫學部醫師陳貞伶，希望儘早進行心肺復健。進行評估後，確認患者心肺功能差致攝氧量低，所以易出現疲勞、精神差與失眠等情形，給予適切心肺復健醫囑。

物理治療師耿紀峯監測患者心肺耐力。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

物理治療師耿紀峯至床邊進行復健，在加護病房時先讓患者在床上進行腳踏復建，從躺著腳踏開始，而後坐著腳踏，再進步到可以站在床邊進行腳踏。轉至普通病房與出院後，讓患者至心肺復健室進行腳踏車與跑步機等復建，3個月下來，從原本無法持續運動10分鐘，已進步到可持續20分鐘以上，且精神、體力與睡眠品質都明顯變好，大幅改善生活品質。

耿紀峯表示，個案因為本身有腎臟病，所以體能與運動耐受度更差，在復健部醫師評估後訂定運動處方，在專業心肺物理治療師從旁指導下，依據患者的目標心跳與配合生理監測設備監控下進行腳踏車與跑步等運動時，增加心肺耐力與體適能，並且也給予患者往後運動與飲食等衛教建議，幫助患者出院後也能養成健康規律的生活習慣。

陳貞伶指出，心肺復健是對於罹患心臟或肺臟疾病的病患，針對不同病況與體能訂定個別心肺物理治療運動訓練，給予非藥物與非侵入性的治療方式，有氧運動為主，再輔以肌力與胸腔呼吸訓練，經由專業物理治療師的指導下進行，每周進行復健訓練2-3次，術後3個月皆有健保給付。

對於如個案這樣的冠狀動脈繞道手術後病患，從入住加護病房開始就進行「術後早期心肺」運動訓練，可以減少加護病房住院時間，增強體力回復與心肺功能，減少焦慮失眠等症狀；提早下床活動也可以進行日常生活自理能力等訓練，及早恢復正常生活和改善生活品質。