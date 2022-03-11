今天（3月11日）下午3時，吉林省召開疫情防控工作新聞發佈會，對防疫情況進行最新通報，截至今天13時，吉林省本輪疫情累計新冠肺炎確診病例526例，無症狀感染者590例。長春全市小區(村)、單位今天開始實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購必要的生活物資，企事業單位停止運營，同時啟動三輪全員核酸檢測。

3月1日吉林省發生新冠肺炎本土疫情，截至3月11日13時，本次疫情全省累計報告新冠肺炎確診病例526例，其中吉林市396例、長春市78例、延邊州51例、松原市1例；全省累計報告無症狀感染者590例，其中吉林市428例、長春市120例、延邊州33例、梅河口市5例、四平市2例、遼源市和松原市各1例。

★吉林省疫情病毒株為Omicron變異株BA.2進化分支 2月下旬輸入吉林

通過病毒全基因組測序分析，本次吉林省內疫情病毒株為Omicron變異株BA.2進化分支。結合基因組測序和前期報告感染者的流行病學調查情況分析，初步判斷此次疫情為2月下旬輸入吉林省並在本地傳播。

★吉林省本次疫情傳播隱匿 感染者臨床症狀不明顯 感染早期難以發現

本次疫情的感染者臨床症狀不明顯，主要是無症狀或表現出輕微症狀，感染早期難以發現。目前報告的感染者中，無症狀感染者佔比為52.87％；確診病例中，輕型521例，普通型5例，確診病例主要為輕型病例。個別感染者在感染病毒後，經多次核酸檢測才檢出新冠病毒。

此外，吉林省本次疫情傳播隱匿，病毒傳染力強，傳播速度快，有的感染者在感染1天後即具有傳染性，病毒的傳代間隔短。疫情發生時間正值春季開學季，人員跨區域流動增加，進一步加快了疫情的傳播擴散，有的學校出現了聚集性疫情，社區防控、校園防控形勢嚴峻複雜，防控難度大。農村地區群眾的聚餐、集市等活動，也加速了疫情傳播，部分農村區域出現了聚集性疫情。

官方提示，各地區要加強疫情風險地區近期流出人員的排查管控，規範開展核酸採樣並加密核酸檢測頻次，嚴防疫情跨區域輸入傳播。

★長春全市小區(村)、單位實行封閉式管理 企事業單位停止運營 啓動三輪全員核酸檢測

鑒於長春近期出現多點散發新冠確診病例，為有效控制疫情擴散蔓延，市疫情防控指揮部決定，在全市範圍內啓動三輪全員核酸檢測，有關事項通知如下：

一、機關居家辦公，企事業單位停止運營。除參與防疫工作的人員之外，全市所有行政事業單位人員全部居家辦公；除市裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有企業一律停業；除保障市民基本需要的超市、藥店、特需醫療機構之外，其他營業門店一律停業；學校停課，公交、出租車、地鐵停運。

二、停止一切非必要流動。全市小區(村)、單位實行封閉式管理。每戶家庭每2天由1人外出採購必要的生活物資，有特殊出入需求的居民，由社區(村)從嚴管控，上述兩類人員需持證出入，出入證由所在社區(村)開具。公安幹警、醫護人員等其他必要的流動人員，需持相關證件或疫情防控指揮部開具的證明出入。

三、高質量完成核酸檢測。本次核酸檢測要求應檢必檢，不落一人。請密切關注本區域核酸檢測時間，按通知準時參加核酸檢測並按要求做好個人防護工作，檢測完畢立即返回家中。

此通告自發佈之日執行，解除封閉管理時間另行通知，感謝廣大市民支持配合！

長春市疫情防控指揮部

2022年3月11日