台中一名醉男行經騎樓時，見一男一女酒醉躺在騎樓睡覺，路過醉男色心大起，伸手摸女子大腿隱私處，3分鐘後再側臥女子旁撫摸大腿長達2分鐘，直到女子驚醒報警提告，法官依性騷擾罪，累犯，處有期徒刑4月，得易科罰金。

根據判決書記載，一名醉男於110年9月中旬凌晨時，路過台中某騎樓見有名醉醺醺女子躺在騎樓睡覺，他色心大起，伸出鹹豬手觸摸女子大腿隱私處，3分鐘後再側臥女子左大腿旁，觸摸女子左大腿，長達2分鐘之久，直到女子驚醒制止他的騷擾行為。

醉男辯稱，當天喝完酒行經騎樓，看見一男一女躺在騎樓下，原本想要找兩人聊天，也打算拿取地上的酒喝，女子就說被摸大腿，他表示當天女子旁還有位男子在睡覺，只是過去躺下休息一下，怎會去摸大腿。

台中地院審理，依據現場監視器錄影畫面，明顯看出醉男故意觸摸女子而非路過，由於醉男109年才因強制猥褻案件執行完畢，仍未悔悟，5年內故意再犯性騷擾防治法犯行；法官依性騷擾罪，累犯，處有期徒刑4月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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