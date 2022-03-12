俄烏戰事延燒，加上美國聯準會（Fed）即將升息，導致外資大出走，新台幣匯率延續貶勢，今天收盤收28.403元，貶值5.8分，週線下跌1.01%；外匯交易員認為，市場不確定性仍未散去，新台幣短線難脫偏弱整理的格局。

台股歷經昨日大漲逾400點的激情後，今天因美股拉回再次遭逢賣壓，盤中一度下挫逾190點，終場則下跌168.46點，收在17264.74點，失守17300點關卡，跌破年線17333點；本週累計下跌471.78點。

本週在俄烏戰事延燒、談判陷入僵局等利空籠罩之下，外資加速自台股提款並匯出，導致股匯雙跌的情況頻繁上演。

儘管昨天台股強勢反彈，外資也終止連6賣，轉為小幅買超，今天外資又改變心意，賣超台股逾200億元且持續匯出，加重台幣的貶值壓力。

外匯交易員表示，市場避險情緒高漲，且美國聯準會下週升息幾乎是板上釘釘的事，加速資金回流美元；另一方面，眼見新台幣匯率持續走弱，出口商心態轉趨觀望，不急著出手拋匯，等待更好的匯價出現，讓台幣少了些支撐，續往貶值方向走。

新台幣兌美元今天開盤價為28.375元，最高28.365元、最低28.430元，台北及元太外匯市場總成交金額為13.905億美元。

新台幣匯率今天同步收週線，受到外資大出走影響，本週累計貶值2.88角或1.01%。外匯交易員分析，俄烏戰事、通膨升溫以及升息預期，都將讓新台幣續呈偏弱格局，向28.5元關卡靠攏，後續央行調節匯市的力道及態度值得持續關注。（編輯：楊蘭軒）1110311