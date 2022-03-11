中國有色金屬工業協會相關負責人11日表示，當前鎳價嚴重背離基本面，對全球鎳及上下游相關產業造成了嚴重傷害。「我們認為中國政府對鎳產業鏈安全是高度關注和重視的」。

中國有色金屬工業協會鎳業分會官方微信號表示，實際上，2021年政府有關部門針對有色金屬價格暴漲，影響產業鏈安全的時候，採取了定向放儲銅、鋁、鋅措施，是起到了很好效果的。

該負責人還稱，協會將密切跟蹤行業運行形勢，及時向有關部門匯報、研提建議，向企業警示風險；行業企業要強化行業自律，穩定市場預期，維護市場價格秩序，防範有色金屬產品價格惡意炒作和非理性大幅上漲。

倫敦金屬交易所（LME）鎳價8日翻倍，升至每噸逾10萬美元，LME被迫暫停鎳交易，並宣佈部分交易無效，消息人士將此歸咎於全球最大生產商之一進行空頭回補。

LME 10日在一份會員通知中表示，將不會如期在11日重啟鎳合約交易，因尚未滿足恢復交易的條件。