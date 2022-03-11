新北市核能安全監督委員會表示，對於經濟部王美花部長早上在立法院提到核電廠提前停役是因為新北市不發相關執照的問題，市府已多次說明，新北市對於除役或運轉中的核電廠，所秉持一致的態度與立場，核電廠本質就是要安全，一定要符合法規與專業意見。

核能一、二廠都是在新北市，新北市要求必須要確保核電的安全無虞，例如106年6月2日大水災導致核一廠內乾華溪旁邊坡也嚴重崩塌，故新北市早已在水保計畫審查針對邊坡安全提出4項審查意見，而台電也一直沒有提出修正計畫。。另有關核二廠室外乾貯興建計畫，新北市依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條第1項規定，請台電公司核二廠營建工地應於施工前，檢具逕流廢水污染削減計畫，報本府核准。惟台電公司多次均未補正資料，而新北市政府環保局於108年10月15日最後一次告知台電公司應提出符合法規及專業審查意見的計畫，只要台電公司依法提補正，新北市會儘速審查、核照。

新北市核安監督委員會強調，中央跟地方要一起面對安全的問題來共同解決，一些必須要修改的計畫，請台電公司及中央政府不要逃避責任，新北市身為地方主管機關，我們有責任守護市民的安全，期待大家共同面對問題一起努力，以確保核能安全。