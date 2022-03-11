蘇貞昌嗆蔣萬安「你祖父說反攻大陸」 苦苓火大痛批：耍無賴！

國民黨立委蔣萬安今天(11日)質詢行政院長蘇貞昌時，問他敢不敢承諾不會再大停電？蘇揆不願承諾，兩人火爆對嗆，蘇還酸「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」。國民黨台北市議員徐巧芯嗆問蘇貞昌兩個問題，並質疑若按照蘇揆說法，台灣今年是否停電停定了？她還忍不住直言，蘇貞昌能有什麼能承諾的？

蔣萬安在質詢時，要求蘇貞昌敢不敢承諾接下來不會再發生大停電，蘇貞長則說，「委員質詢要用這種方式嗎？你要用這種方式？我對於整個情形，都認為針對問題，才是解決問題，不是拍用胸脯的」。

面對蔣萬安追問，蘇貞昌又說，「這種政府過去看多了」，蔣萬安則是用台語回擊，「不要牽拖啦！又在牽拖，院長不敢承諾」。結果蘇接著說，「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」；蔣萬安不滿說，「我跟你談電、能源問題」，蘇回，「如果你一定要講這種，不會輸你啦，你今天是為選舉來這邊表演是嗎？我們談問題」。

對此，徐巧芯今天在臉書上表示，蔣萬安今天質詢蘇貞昌能否承諾不停電，蘇貞昌沒有正面回答問題，自以為漂撇的回嘴「你祖父說要反攻大陸！」她並對蘇貞昌提出兩點質疑：

第一，行政院長被問到跟自己業務有關的問題回答不出來，只會小學生吵架，那我還不如找一個更專業吵架王當行政院長就好，要你幹嘛？

第二，「反攻大陸」的難度若是可以跟「不停電」相比，那顯然蘇貞昌的言下之意是今年台灣停電停定了？

徐巧芯也說，最重要的是，蔣萬安要一個「承諾」，確實是強蘇貞昌所難，畢竟連神明都騙的人能有什麼承諾？