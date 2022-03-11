屏東地檢署偵辦枋寮鄉公所工程弊案，檢調日前兵分8路，大動作搜索鄉長陳亞麟住處及辦公室，帶走相關證物後，經漏夜偵訊後，認定陳涉犯經辦公用工程收取回扣等罪，11日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，法官開庭後諭知150萬元交保。

屏檢主任檢察官陳怡利表示，待看到詳細裁定理由後再決定是否提出抗告。但檢警調查，陳亞麟與疑似擔任白手套的黃姓男子，共同涉嫌違反貪汙治罪條例經辦公用工程收取回扣罪嫌，及以詐術使投開標發生不正確結果等罪嫌重大。

早在去年8月，檢調人員便大舉搜索枋寮鄉公所，包括陳亞麟在內遭帶走30餘人，震驚地方政壇，最終無保請回，以為事情便將落幕；不料事隔7個月後，陳再次遭檢調搜索。

陳怡利表示，日前獲悉枋寮鄉公所辦理鄉內相關工程業務疑似涉有貪瀆等不法情事，10日持搜索票搜索陳姓被告等人住居所及辦公處所等共8處，並查扣相關證物。

36歲陳亞麟2018年以無黨籍身分，挑戰枋寮鄉長寶座並當選，新人從政打出興利、除弊口號，是全縣最年輕鄉長。任內考量枋寮位置靠山又靠海，所以垃圾車運輸路線上山又下海，到點時間不一定，為此推動「智慧垃圾車衛星定位系統」，讓鄉民能透過手機掌握垃圾車清運時間，青年從政為屏南鄉鎮帶來許多創意政策。

但與他熟識的地方人士透露，陳上任後與工程包商走得近，甚至不避諱將人帶到其他鄉鎮公所，介紹與承辦公共工程業務相關人員認識，當時就有人質疑，難道都不懂得避嫌，如今引火上身，眾人皆搖頭嘆息。