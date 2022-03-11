檢廉接連兩波搜索縣長官邸等處，以及約談多名官員後，今天（11日）縣府以「配合縣政需要」，調動建設、交通處處長，交通處處長黃志良調任建設處處長，農業處副處長王明輝陞任交通處處長，農業處副處長由縣府祕書賴逸夫接任；因涉案遭聲押禁見、日前15萬元具保停押的建設處代理處長吳朝琴與農務科科長吳東原調縣府祕書。

縣府表示，此次縣府主管人員調整，是因應整體縣政推動之需，建設處及交通處的相關業務，都與縣民的生活息息相關；藉由人事的局部變動，強化縣府團隊量能。