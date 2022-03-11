宜蘭縣政府一級主管調動 強化團隊量能 18:522022/03/11 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府今天宣布調動交通、建設處等主管。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢廉接連兩波搜索縣長官邸等處，以及約談多名官員後，今天（11日）縣府以「配合縣政需要」，調動建設、交通處處長，交通處處長黃志良調任建設處處長，農業處副處長王明輝陞任交通處處長，農業處副處長由縣府祕書賴逸夫接任；因涉案遭聲押禁見、日前15萬元具保停押的建設處代理處長吳朝琴與農務科科長吳東原調縣府祕書。 縣府表示，此次縣府主管人員調整，是因應整體縣政推動之需，建設處及交通處的相關業務，都與縣民的生活息息相關；藉由人事的局部變動，強化縣府團隊量能。 #縣府 #交通處 #處長 #調動 #縣政 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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