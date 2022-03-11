樂天女孩籃籃（籃靖玟），憑著甜美可人的外型加上率真個性，讓她圈粉無數，近來轉戰綜藝圈也表現亮眼，不過平常給人可愛形象的她，曾發行過破尺度的寫真集《籃得遇見你》，近日她罕見曝光沒有公開過的寫真書內頁，好身材讓網友都驚呼「籃籃長大了」。

籃籃在社群發文，表示「明天要春訓了，假期結束」，並放送一張沒發過的寫真書內頁，只見她穿上淡紫色的比基尼，渾圓雪乳一覽無遺，濕身望向遠方的畫面，相當撩人，性感指數配破表。

而罕見解放性感的籃籃，似乎不太習慣，在文末自嘲是「台南童書內頁」，不過粉絲看了全暴動，「超美又辣又可愛藍藍」、「籃籃長大了」、「我還沒買童書，該買了」、「童書只服《籃得遇見你》」，連同為樂天女孩的紫庭也大讚：「童顏書 魔鬼身材」。

籃籃除了是「樂天女孩」啦啦隊隊長外，去年在阿翔的牽線下，成為浩角翔起的師妹，陸續接下《綜藝新時代》、《綜藝大集合》主持棒，目前手上握有3個節目，轉戰綜藝圈表現亮眼，IG吸引超過22萬粉絲追蹤。