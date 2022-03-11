歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）10日（周四）在凡爾賽舉行的歐洲峰會表示，歐盟應考慮在接下來幾周採取暫時限制電價上漲等緊急措施，以減緩能源價格躍升引發的衝擊。

范德賴恩發表的投影片提及可能採取的措施，內容討論減低歐洲對俄國能源進口的依賴。范德賴恩並將此文件於發布於她的推特帳號。

俄羅斯約占歐盟去年天然氣消耗的40％，俄烏衝突更凸顯歐洲能源供應受制於人的弱點，外界擔憂只要俄羅斯切斷能源輸出、或烏克蘭境內輸送管線遭損壞，就會導致歐洲供應中斷。

本周稍早歐盟執委會公布最新規劃，目標今年對俄羅斯天然氣依賴減少三分之二，在2030年前終結進口俄羅斯天然氣。此外，短期目標是在冬季需求高峰來臨前大舉儲存天然氣、減少消耗量、以及增加其他國家液態天然氣進口量。

范德賴恩周四使用的投影片指出，該執委會打算在3月底前提出緊急選項，以減緩天然氣價格對電價的傳導效應，這些選項包括暫時限制價格上漲。該單位另擬於本月設立專案小組，為接下來的冬季預作準備，提出天然氣儲存政策方案。