HDI大廠華通（2313）去年營運報喜，除營收連二年攀上600億元大關、並以630.5億元順利改寫歷史新高外，獲利也以EPS 4.31元繳出連三年成長的佳績，延續去年的強勢，法人看好華通在消費性電子強勁的動能帶動下，有望迎來近年最強的第一季。

華通11日公布去年財報，經結算去年營收達630.5億元，以年增4.19％，順利改寫歷史新高，全年EPS 4.31元，年增10.2％則為連續三年的獲利成長，其中去年第四季營收則以197.35億元創下單季新高，分別較上季及去年同期成長12.43％、8.86％，單季EPS 1.7元，呈季增29.46％，年增56.47％，為犒賞股東，華通11日經董事會決議去年盈餘每股擬配發1.8元現金股利，盈餘配發率41.76％，創20年股利配發新高，以11日的收盤價換算，現金殖利率約4.13％。

展望未來，華通表示，雖然上半年是PCB業傳統淡季，但今年淡季的業績表現仍算正面樂觀，主要是受惠於客戶產品市況佳以及長短料影響舒緩，需求延續。HDI 產品不論是手機、筆電、平板等，整體來看需求維持熱絡，軟板在美系新手機電池板已在第一季進入量產，低軌道衛星產品也持續出貨，若無重大的外在環境干擾，上半年的成長可期。

呈現淡季不淡表現的華通2月營收50.61億元、年增31.72％，累計前二月營收達114.59億元、年增29％。法人也預估，在消費性電子強勁的動能帶動下，華通有望迎來近年來最強的第一季。

為布局成長，華通去年資本支出達100億元，主要用以擴建重慶廠二廠，今年資本支出估為80億元，主要投入擴充重慶二廠設備以及惠州軟板設備，內部規畫新產能將在今年第二、三季間陸續開出。