財團法人中山學術文化基金會董事長吳伯雄今日宣布，為鼓勵各大學院校博、碩士生研究孫中山先生思想，該會將於今年首度舉辦「中山青年論文獎」，以鼓勵青年學子研究中山思想。

今年三月十二日係孫中山先生逝世九十七周年，吳伯雄表示該會日昨召開董事會，通過「中山青年論文獎作業要點」，每年將獎助博士獎三名，每位授予新台幣六萬元整及獎狀，碩士獎八名，每位授予新台幣三萬元整及獎狀。該會預計每年於中山先生誕辰前夕公布得獎名單，並與中山學術著作獎合併舉行頒獎典禮，並同時致贈論文指導教授證書。

吳伯雄說，該會成立於中山先生百歲誕辰之際，中山學術著作獎已經頒贈半世紀以上，該獎在國內學術界地位崇高。該會董事會為鼓勵年輕人投入中山思想研究，因此倡議在今年開始增辦「中山青年論文獎」，有關甄選作業規定將於近日行文各學術單位，只要具有中華民國國籍之國民，教育部立案之公私立大學校院畢業之博、碩士，其學位論文內容與孫中山先生有關，範疇包含其思想、政策、行誼、史蹟等，均可提出申請。申請日期每年二月一日起至五月三十一日止，今年首屆預計三月十二日起受理申請，歡迎青年學子踴躍申請。