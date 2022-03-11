鍾母質疑，警察執法不當，警方說對著輪胎射，但根本就是朝著擋風玻璃射擊。（葉書宏攝）

新北市中和區10日深夜11時許發生警匪追逐，29歲林姓男子駕駛懸掛假車牌的賓士車逃逸，警員連開3槍，造成27歲乘客鍾姓男子頭部中彈送醫，尚未脫離險境。資深警分析，初步看下來是有符合警械使用條例，但警員從後方開槍，確實有討論空間，盼傷者可以盡速康復。

警方調查，林嫌昨深夜11時許，駕駛懸掛假車牌的賓士搭載21歲藍姓女友、29歲洪姓男子及鍾男要前往永和區某酒吧飲酒，車輛行經中和區中正路與南山路口時遇警盤查。

林嫌未停車受檢反而往中和市區逃逸，雙方追逐約5公里，耗時約20分鐘，警員在景平路上朝車尾連開3槍，坐在右後座的鍾男頭部中彈，林嫌最後將車輛停放在圓通路巷弄內自行向警方求救。

鍾母質疑，警察執法不當，警方說對著輪胎射，但根本就是朝著擋風玻璃射擊，怎麼會這樣？所長還承認說警員是誤射，兒子根本沒有前科，兒子是一個很可愛的暖男，就只是下班想要跟朋友聚聚，沒想到就出事了。

不願具名的資深警表示，初步看下來是有符合警械使用條例，但警員開槍當時是否有符合警械使用條例確實有討論空間，開槍當時是否有危害到他人、警員生命，另外，警員是奔跑時開槍是否可以準確射擊，都待檢方進一步釐清，最終還是盼傷者康復，基層為了治安相當辛苦，「往往都被績效逼得不知如何是好！」

新北市警察局表示，員警為阻止林嫌駕車逃逸波及無辜用路人，因而開槍喝止，避免危害發生，初步檢視符合警械使用條例規定；執法過程中造成民眾受傷深表遺憾，會協助家屬處理後續，展現誠意全程陪同，另將主動移請檢察官偵辦，釐清責任歸屬。

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