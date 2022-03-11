俄烏戰事持續，外貿協會指出，目前總計成功撤離55位居住在烏克蘭的國人，截至10日，尚餘1位居住在烏國南部無撤離規劃的國人，目前安全無虞，基輔台貿中心仍每日聯繫並勸其盡快出境或往西部移動。

外貿協會在全球有60餘個據點，協助業者開拓海外商機，包括在沒有官方駐外單位的11個國家，如東歐（烏克蘭、保加利亞、羅馬尼亞）、非洲（埃及、肯亞、阿爾及利亞）、中東（伊朗）、亞洲（孟加拉、哈薩克、柬埔寨、斯里蘭卡）等地，貿協不僅是一個經貿推廣單位，更可配合外交部執行第一線的保僑、護僑工作。

貿協基輔台貿中心深耕烏國多年，精準掌握烏國社會情勢及可利用資源，並與當地台僑及留學生互動良好，今年元月下旬烏俄情勢轉趨危急，該中心徐裕軒主任即預租巴士及規劃路線作撤僑準備。2月24日俄軍進攻烏克蘭後，該中心人員不分晝夜在烽火中執行撤僑任務；成功協助撤離我僑民55人。