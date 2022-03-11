「買一樓附車位嗎？」一名施工人員最近前往親戚家做工程，眼見一樓有車位，便將車輛暫時停放在該位，接著屋主返家見狀後要求把車子移走，但他認為這是公共空間，因此拒絕讓位，之後嘗試溝通還遭批「自私」，讓他氣得將過程PO上網路。而底下網友也無奈表示台灣一堆這種佔地為王的人，「沒有一個民選公職敢動這些路霸，台灣的悲哀」、「台灣就是這樣，積非成是」。

一名網友在爆料公社發文表示，他日前去親戚家做拆除工程，看到一樓有車位，就將車子停好後上樓施工，但沒多久屋主返家卻要求他將車子移走，但他認為此處是公共區域，沒道理趕他走，因此回應一句「買一樓附車位嗎？」

1名網友前往親戚家施工，引起停車糾紛。（圖／翻攝爆料公社）

未料，隔天大門就被貼一張規勸文，還是對面一樓住戶貼的，而非當事屋主；之後前往溝通時，鄰居還認為是他態度不佳，並要求將車位歸還一樓住戶，在過程中多次強調他是「工人」，且是自私的工人，揚言要讓大家看他丟臉。

「現在台灣鯛都是這麼無理取鬧嗎？」原PO在溝通無果後氣憤表示，「真的看的很可悲，好像路是你家的一樣，我說叫警察還是里長、議員來也不敢，乾脆都畫紅線大家都不要停最棒，火災消防車才進得來兩全其美」。

貼文一出後，底下留言大多力挺原PO，「支持紅線畫起來」、「建議以後這種巷子一律紅線」、「就互相一下讓施工人員停一下會死嗎」、「公用地就公用地，扯一堆」、「停久了就變成自己的概念！三寶永遠理直氣壯」、「很多這種佔地為王的」、「反正停不到就鬧到畫線吧」、「沒有一個民選公職敢動這些路霸，台灣的悲哀」。