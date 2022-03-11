造紙大廠榮成（1909）11日公布去年財報，全年營收566.08億元，年增率36％，創歷史新高；稅後純益23.52億元，更較前年大幅成長1.49倍，換算每股純益1.84元，為近四年新高。

榮成今天董事會決議每股擬派發現金股息1.2元，股利配發率65.2％；對照榮成今天收盤股價20.6元，現金殖利率5.8％。

榮成去年營運大豐收，主要受惠大陸「禁廢令」，從2021年元旦開始進口廢紙歸零，大陸紙廠不再占有低價成本優勢，市場回歸合理競爭環境，榮成一吐悶氣；外加去年大陸整體疫情比起前年和緩，帶動經濟活動復甦，工紙需求增加，榮成營運大躍進。

不過，大陸工紙市場經過去年上半年淡季不淡表現後，基期墊高，去年下半年旺季動能平平，尤其去年底大陸政府嚴厲實施能耗雙控政策，加上海運缺櫃拖累出口順暢，對工紙市場帶來影響，去年底大陸工紙市場旺季提前熄火，為今年景氣埋下變數。

榮成已公布今年前二月營收81.07億元，年增2.6％，但由於工紙價格滑落，加上2月春節長假工作天數少，經濟規模不足，榮成今年前二月稅前虧損3,131萬元，相較去年同期由盈轉虧，換算每股淨損0.02元。

法人觀察，農曆年後，大陸工廠重新開工，帶動工紙需求上揚，最近大陸工紙價格已經出現觸底反彈，看好榮成營運有望慢慢加溫。