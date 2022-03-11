今年「智慧城市論壇暨展覽」以數位轉型再創城市新高峰為主題，於台北與高雄兩大展區展出，線上展也同步舉辦，台灣智慧城市產業聯盟會長、光陽工業集團董事長柯勝峯表示，台灣智慧城市展在各界努力下，已成為全球知名智慧城市展會，同時也是亞洲最大的物聯網解決方案展會。

高雄展會自24 日起至26日於高雄展覽館舉辦，主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰」。柯勝峯表示，今年總計有150家廠商使用近500個攤位，展示包括醫療、交通、建築、教育、以及節能減碳的各種智慧解決方案。同時舉辦25場專業論壇，預計吸引3萬多人來參觀與交流。同時，還會有近80位來自海外的城市貴賓團專程來訪，交流智慧城市的發展經驗，尋找各種城市或企業間的合作機會。

光陽也同時於「智慧城市論壇暨展覽」中的「智慧交通展」展出以全新技術與創新思維推出的Ionex 3.0，除了能解決電動機車在推廣與使用上的障礙，更能打造每個人都能安心購買電動機車時代，真正落實智慧城市願景，展現Ionex車能網如何以消費者導向推出創新電動車解決方案，開啟電動二輪車全新世紀，更是城市數位基礎建設與智慧治理能力的最佳典範。