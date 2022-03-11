上海多處小區封控，中小學明起調整為線上遠距教學。（圖：Shutterstock）

北青網報導，從明天（3月12日）起，上海中小學全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構和托育機構不得開展線下（實體）培訓和托育服務。後續安排將視疫情情況變化，及時作出調整並向社會公佈。

學生可通過上海微校（https：／／smile.shec.edu.cn）、有線電視、IPTV、上海教育電視台、電腦、平板（Pad）、手機等多種平台和終端聽課，相關網站還將提供課程視頻下載。

報導稱，上海小學一年級至高中三年級的2021學年第二學期課程將繼續在上海「空中課堂」12路頻道以及「空中課堂」專區內播出。

上海市中小學生可以通過東方有線和百視通IPTV的12路直播頻道收看，首播結束後可以進入「空中課堂」專區收看點播內容。有線電視用戶，頻道序列號為86到97；百視通IPTV用戶，頻道序列號為686到697，分別對應小學至高中12個年級。