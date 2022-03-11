走進超商就會聽到開門耳熟能詳的音效響起，不過有男網友發現，全家的開門音效竟悄悄更新，變成旋律更加輕快的音效，讓他大吃一驚。對此全家也回應，新的音效為「歡慶4000店限別版鈴聲」，是為了慶祝全家在台店數即將破4000店而設計的。

一名男網友在PTT八卦版以「全家換新的開門音效」為題發文，指出過去全家的開門音效「等楞惹愣等愣、等愣惹惹扔」，不僅耳熟能詳還很有辨識度，但最近全家竟悄悄換了一個旋律更加輕快的開門音效，讓他大吃一驚。

貼文一出後，不少網友紛紛表示，「原本的比較洗腦」、「舊的太經典，聽新的會覺得彆扭」、「昨天聽到店員說新鈴聲讓人覺得很煩躁，不知道是不是因為新的比舊版長的關係」、「今天聽到了，覺得很不習慣，也不是很好聽」，還有人被原PO描述的「等楞惹愣等愣、等愣惹惹扔」逗樂，直呼「這文字有聲音」。

不過也有一派網友認為新的入店音更討喜，並指出，「全家鈴聲都會有期間限定版本，之前有聽過人聲版的，覺得很有趣」。根據《TVBS新聞網》報導，由於全家在台店數即將突破4000間店，因此特地設計「歡慶4000店限別版鈴聲」，希望能帶給民眾耳目一新的感覺。