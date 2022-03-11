行政院院長蘇貞昌今(11)日上午到立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委蔣萬安質詢時，指蘇貞昌「不敢承諾未來不缺電」，蘇揆則回說「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」。國民黨台南市議員謝龍介直言，當蔡總統聽到蘇貞昌院長把她比喻為蔣介石，把穩定供電比喻成像反攻大陸一樣做不到，是會開心還是哭出來？

303大停電，已成為蔡英文總統任內第4度大停電。國民黨立委蔣萬安今質詢行政院長蘇貞昌指出，2003至2016年台灣不曾發生全台停電，蔡政府上台不到6年卻發生4次，公開喊話蘇貞昌敢不敢承諾不會再大停電？蘇貞昌說，「你祖父說要反攻大陸到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府」，「我很想解決問題，你只在說敢不敢，你在為了選舉叫什麼！」

對此，謝龍介今天在臉書上表示，蔣萬安真的太古意了，那是一個連保生大帝都敢欺騙的人，你要他承諾又有什麼意義呢？「但我真的不知道，當蔡總統聽到蘇貞昌院長把她比喻為蔣介石，把穩定供電比喻成反攻大陸一樣做不到，是會開心還是哭出來？

謝龍介指出，六年四次全國大停電，那是百姓生活品質問題，還有士農工商，百業能否安心投資營生的問題，失職官員們不下台，不負責，甚至連好好回答立法委員質詢，都做不到。《官場現形記》有言：「一朝權在手，便把令來行」，但只知道奪權掌權，自己作威作福，卻不為生民百姓謀福，「蘇院長應該是中華民國史上最拗蠻的行政院長，沒有之一」。