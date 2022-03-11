金曲歌王曹格日前又爆出酒後失態，與隔壁包廂客人爆口角，拿東西砸老闆和民眾，更狂飆髒話被PO上網，雖然他事後澄清是對方先挑釁，並指控爆料者刻意誤導，喊話爆料者出面：「請出來筆錄，堂堂正正。」對此曹格經紀人稍早也發布聲明。

聲明中提到事發當天已經由公司代表向店家及員工達成協議並取得和解，店家也向警方銷案，「為表誠意立場及釐清事實，藝人做到了全部責任的承擔、全力配合警方要求到局進行筆錄動作。很遺憾的是爆料者違法竊錄並恣意剪輯影片，上傳網路混淆視聽，毀損藝人聲譽，對於違法的爆料行為，我們必將採取進一步的法律行動。」

曹格經紀公司發聲明。(圖／就是音樂提供)

而對於有標題指出曹格「拒絕道歉」、「絕不道歉」、「堅持不為失控行為致歉」等等諸多斷章取義或自行腦補的標題，經紀人再次釐清：「曹格針對的是爆料者的爆料行為他不可能道歉，而對於他個人行為造成店家及相關人員的困擾，他都是表達深感歉意並且承擔所有責任。」

曹格被爆醉鬧餐廳，當天同行的製作人凃惠源也還原真相，表示他們沒點酒，是隔壁先用英文罵人，曹格才罵回去，而曹格事後在臉書發文：「我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料，這樣會誤導整件事情的真相。」