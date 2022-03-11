韓國第20屆總統選舉結果出爐，最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅以48.58%的得票率當選。他在當選後首先與美國總統拜登通話，甚至排在與現任總統文在寅通話之前。由於尹錫悅曾多次強調要強化韓美同盟關係，媒體分析稱，未來韓國很可能加入美日澳印的4國集團（QUAD），並追加薩德導彈在韓國的部署，這兩者將成為韓中關係的風暴眼。

陸媒《環球時報》指出，將在今年5月接替文在寅成為韓國總統的尹錫悅競選時宣稱將重建韓美同盟，強化全方位的戰略同盟關係，同時發展相互尊重的韓中關係和打造面向未來的韓日關係。在宣布勝選後僅5個小時，尹錫悅在未與文在寅通話前就與美國總統拜登通了電話，遭到指責「不守禮節」，但他透過幕僚向媒體放話，指稱是應美方要求才提前通話。

《韓聯社》表示，此次韓美雙方「火速」通話，意在凸顯韓美同盟牢不可破。韓美雙方一直在推動拜登5月赴日本出席4國集團峰會時訪問韓國，若拜登如期訪韓，將成為韓國歷屆政府上台後最快舉行的韓美首腦會談。

中國大陸國際問題研究院研究員楊希雨接受《環球時報》採訪時表示，與美國的安全聯盟遠遠不足以保證韓國的安全體系，未來5年韓國將面臨非常重要的戰略決策：在美中之間選邊站的問題上，是當美國的橋頭堡？還是選擇獨立自主的防務政策？這將決定韓國的未來。

《韓聯社》稱，未來加入4國集團和追加部署薩德，將成為中韓關係的風暴之眼，如果說文在寅政府時期的外交政策是試圖在中美之間保持平衡的話，那麼尹錫悅上台後很有可能將重心轉向美國。尹錫悅在大選期間曾宣稱要追加部署薩德系統，並廢除文在寅政府的「薩德三不政策」：即韓方不再部署新的薩德系統，不加入美國導彈防禦系統（MD），不謀求「韓美日軍事同盟」。

韓聯社稱，韓國當年在朴槿惠時期部署薩德後，中國曾實施一系列反制措施，如果尹錫悅上台後立即推動部署薩德，加上最近中韓民間感情對立，中韓建交30周年之際的今年，可能成為中韓關係全面倒退之年。