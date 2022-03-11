彰化縣第一條水岸藍帶烏溪休憩廊道第三期工程，11日動土開工，全長36公里。（吳敏菁攝）

彰化縣第一條水岸藍帶烏溪休憩廊道第三期工程，11日動土開工，全長36公里。（吳敏菁攝）

彰化縣第一條水岸藍帶烏溪休憩廊道已完成第一、第二期，最後一哩路的第三期工程，11日動土開工，全長36公里往東將銜接到芬園和南投交界，往西到伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心，地方企盼沿線能打造更多的節點，提供自行車出租等，匯集人潮。

縣長王惠美表示，烏溪休憩廊道第一、二期工程已經完工，廊道中段在和美鎮中寮設置橋下休憩活動空間，吸引許多鄉親休閒遊憩，相當成功，第三期完工後將可從芬園鄉沿烏溪通達彰化海濱，串連沿線鄉鎮特色，親近水岸，創造彰化觀光遊憩的新亮點。

城市暨觀光發展處表示，第一期彰化至和美總經費4600餘萬元、第二期和美至伸港61線橋下6300餘萬元，第三期再投入1億200萬元，三期經費總共2億1270萬元，縣府向中央爭取前瞻計畫「全國水環境改善計畫」補助，中央挹注82％補助，縣府配合款佔18％，縣府規劃執行。

城觀處說明，這條水岸自行車道，第一、二期共12公里都在堤岸上，並在和美中寮蓋了一座遊戲休憩場，第三期除了堤岸，有部分與現有道路共構，工程主要內容有廊道鋪面、欄杆優化、方向指示牌及解說牌等，伸港延伸段6公里、彰化延伸到芬園直到南投交界共18公里。

「水岸風光有特別吸引力，要增加停留效應、創造商機，沿線得多設些結點」地方期待打造彰化最美的藍帶，建議沿線開闢腹地，作為匯集點，提供自行車租借等空間。

城觀處長田飛鵬表示，原本在彰化市要打造河濱公園銜接，後來水情緊急，開發伏流水淨水場，場域淨空無法再開發，沿線會持續會勘，尋覓適合的地點。