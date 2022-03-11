領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi），宣布其在ESG方面的努力獲得認可入選《投資者商業日報》（Investor’s Business Daily，或稱IBD）2021年ESG最佳表現百強企業榜單。該榜單彰顯在ESG評分領先和股票表現強勁的公司，安森美在2021年榜單中排名第49名。

IBD利用道瓊環境、社會和治理（ESG）資料創建了榜單並對企業進行排名，這些數據來自6,000多家公司。北美道瓊可持續發展指數連續第四年納入了安森美。IBD將搜索範圍縮小到股價在10美元或以上的2,360家美國上市公司中的前15％，並篩選出IBD綜合評分為85分或以上的公司。為打破100分的平局，IBD以股價相對強度和每股收益（EPS）評分作出篩選。所有來自IBD和道瓊的數據結算日期都是截至2021年8月31日。

2021年，安森美連續第六年獲Ethisphere選為世界最道德企業之一，連續第二年獲《世界金融》雜誌（World Finance）半導體類最可持續的公司，連續第三年獲《新聞週刊》（Newsweek）選為美國最負責任的企業之一。基於安森美總裁兼執行長Hassane El-Khoury實施的公司新戰略，安森美的股價自2021年1月以來上漲了80％以上。

安森美執行副總裁兼財務長Thad Trent說，安森美很榮幸能夠入選《投資者商業日報》2021年ESG最佳表現百強企業榜單，我們對ESG目標的持續承諾包括幾項關鍵措施，以確保在2040年前實現淨零排放，很興奮看到我們的努力在發揮與眾不同的作用。