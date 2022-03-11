服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）推出第三代微機電（MEMS）感測器。新一代感測器協助消費性行動產品、智慧工業、智慧醫療和智慧零售產品之性能和功能進入下一個跳躍式的發展。

MEMS技術是穩定可靠之晶片級動作和環境感測器的基礎技術，現在的智慧型手機和穿戴式裝置仰賴MEMS感測器實現直觀的上下文感知功能。意法半導體最新一代MEMS感測器將性能提升到一個新的水準，輸出資料準確度和功耗都突破了現有技術限制。新感測器可讓活動偵測、室內導航、精密工業感測等產品功能具有更高的測量準確度。同時，新一代感測器將耗電量控制得很低，以延長裝置的續航時間。

部分產品還增加了額外功能，包括意法半導體的機器學習核心（Machine-Learning Core，MLC）和靜電感測。MLC核心為低功耗邊緣應用帶來自我調整機器學習功能。QVAR（電荷變化）感測通道可透過與智慧手錶或健身手環佩戴者的身體接觸，或藉由非接觸式感測（雷達）來監測靜電荷的變化。內建QVAR的MEMS感測器可以加強使用者介面控制性能，確保人機溝通順暢，或者簡化水分和冷凝偵測設計。雷達模式應用情境包括人體存在偵測、活動監控和人數統計。

意法半導體MEMS行銷總監Simone Ferri表示，新一代突破性的產品是基於ST在MEMS專業知識為基礎，並在製程技術進行大規模的投資。除了徹底改變感測器的性能外，我們還透過增加靜電感測和機器學習等選配功能擴充新一代感測器的功能組合。結論是，新一代感測器為Onlife做好了準備。所謂的Onlife即是透過始終存在、始終運行和始終連線的技術，以透明、無縫的方式改善我們的生活。