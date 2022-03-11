高通技術公司、BMW集團和Arriver Software AB宣布展開長期發展合作，攜手開發自動駕駛技術。三家公司簽署了策略合作協議，未來將共同致力於開發新一代自動駕駛（AD）技術，涵蓋從新車評價計劃（NCAP）、第二級先進駕駛輔助系統（ADAS）到第三級高度自動駕駛功能。

BMW現有的自動駕駛軟體疊層於2021年與BMW iX一同推出，此次共同開發的軟體功能也以此為基礎，未來透過合作可望在新一代技術中進一步擴展。

2021年11月，三家公司宣布未來BMW新一代自動駕駛系統將會移至Snapdragon Ride 視覺系統單晶片上，包括Arriver電腦視覺和由Snapdragon車對雲端服務平台管理的SnapdragonRide 平台運算系統單晶片控制器。

合作開發工作將以通用的參考架構、感測器組規格和安全規範為基礎，透過共同開發、工具鏈以及用於儲存、再處理和模擬的資料中心，打造可擴展的自動駕駛平台。此次將有超過1,400名專業人員於全球各地進行合作，包括德國、美國、瑞典、中國、羅馬尼亞和位於捷克共和國的BMW自動駕駛測試中心。

BMW集團駕駛體驗資深副總裁Nicolai Martin 表示：「此次軟體開發合作是BMW集團新一代自動駕駛平台一大重要里程碑。為了實現精密且安全的車輛功能，數位價值鏈的所有元件都必須採用最先進的軟體，這也構成了智慧駕駛輔助系統的支柱。BMW集團很高興能進一步拓展與全球技術領導者高通技術公司及Arriver的合作夥伴關係，包括長期的策略開發合作在內，以持續為客戶帶來世界級的駕駛體驗。」