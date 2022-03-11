國民黨台北市議員羅智強甫結束全台400公里徒步謝票後，再展開「1000公里傾聽桃園之行」，羅智強仍在思考是否要參選桃園市長。國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍透露，羅智強希望到高雄參選時能做到「零看板」選戰，而這也是羅智強很難克服的點。她認為，李四川是最好的人選，但李四川的意願似乎不高，除非國民黨主席朱立倫能夠說動他。

童燕珍接受香港媒體《中評社》專訪時表示，羅智強說他在考量參選桃園市長和高雄市長。但羅智強對高雄選戰其實有「另類想法」，比如他希望來高雄參選時能做到「零看板」選戰，但這個做法在高雄並不容易。或許羅智強過去有用「零參選看板」的訴求高票當選議員，但這在高雄可不一樣，尤其是偏鄉地區幅員遼闊，如果叫同黨議員不掛看板，對他們來說是很難做到的，因不掛看板就可能就沒有人認識你，而這也是羅智強很難克服的點。

童燕珍認為，身為國民黨團總召，她希望黨中央趕快決定母雞人選，原本大家期待的無黨籍立委高金素梅或羅智強，目前來高雄參選的意願，似乎是渺茫的。黨中央選策會要趕快物色人選，萬一羅智強決定參選桃園市長，高雄藍軍不能措手不及，如果因選舉時程拉近，黨中央又隨便找個人下來選，這對國民黨會是另一次傷害。

被問到前高雄市民政局長、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮，有機會選高雄市長嗎？童燕珍表示，她覺得不太有機會，因為曹桓榮現在有黨職在身，黨工的角色應該是輔選，而不是參選，況且他也沒聽到黨中央有關這方面的訊息。

童燕珍認為，李四川是最好的人選，過去他們也一直在力勸，但李四川的意願並不高，除非國民黨主席朱立倫能夠說動他，否則也很難。