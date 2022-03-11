財政部11日指出，為提高民眾使用雲端發票誘因，原本我國上半年增開的一組六獎（200元）自2022年起改為雲端發票500元獎65萬組。

自2022年1、2月期起，統一發票每期獎項包括1千萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、20萬元頭獎至200元六獎3組；另還有雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2千元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎165萬組。

財政部提醒，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼的各種載具索取的雲端發票，並在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金可自動匯入指定金融帳戶；若未設定領獎帳戶，仍可利用財政部官方「統一發票兌獎」APP兌領獎金。

以電子發票證明聯對中五獎及六獎者，可利用財政部統一發票APP，快速領獎功能兌獎或至實體通路兌領獎金；對中四獎以上者，必須到實體通路兌領獎金。

實體通路部分，民眾可持統一發票收執聯或電子發票證明聯、公用事業兌獎聯及有效身分證件，至第一銀行、彰化銀行及全國農業金庫等金融機構兌領所有獎項。

若是在指定信用合作社、農會、漁會信用部則可兌領二獎以下獎別及雲端發票專屬千元獎。而四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯、美廉社等據點，可兌領五獎、六獎，但考量安全性，晚上11時到隔日上午9時只能選擇兌換等值商品或儲值金，其他時間可兌領現金。

為提升民眾索取雲端發票意願，財政部自2021年加碼雲端發票專屬獎項，100萬元雲端發票專屬獎增加到30組、2千元雲端發票專屬獎增加到1.6萬組、500元雲端發票專屬獎也增加到100萬組、增開800元雲端發票專屬獎10萬組。

而2022年則是將原本增開200元六獎的獎額挪移至雲端發票專屬獎500元65萬組。財政部賦稅署表示，我國將於今年下半年視統一發票給獎經費執行及餘裕情形，適度增開雲端發票專屬獎組數，讓更多民眾享有雲端發票中獎的小確幸。