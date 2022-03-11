台灣創投基金走向國際市場。由加速器TA台灣創速團隊成立、2021年11月正式投入運作的XCEL NEXT創投，快速就傳出第一批涵蓋亞洲、美國和歐洲地區的4家國際新創投資項目，包括AI視頻監控軟體平台IronYun、AI人才招募SaaS平台X0PA、智慧零售新創Dayta，以及提供實時全息圖及3D圖像解決方案的IMVERSE，共計投入110萬美元。

此次和XCEL NEXT創投一起行動的國際投資金主，分別有ROBO Global、Enterprise Singapore、ICCP-SBI創投、國際性房地產集團、台灣上市櫃公司，以及其他歐美和亞洲投資人。

XCEL NEXT營運據點位於台北、新加坡和美國矽谷，旗下首檔基金規模2500萬美元，。公司方表示，預計未來三年的時間，投資並加速約100家新創企業，目前正進行第二期公開募資。

創始合夥人余凱文表示，XCEL NEXT創投基金能有快速作出投資成果，是因為過去五年來在國內經營加速器的經驗，TA本身轉型為創業生態系連接器與活動平台，每年主辦X-PITCH極限簡報國際大賽，目前已擴展到亞洲以及全球範圍內的新創投資。

執行合夥人顧及然說明，台美新創IronYun團隊為X-PITCH 2021冠軍，並於今年1月完成B輪融資，公司方提供AI視頻監控軟體平台，應用範圍涵蓋網路安全、醫療健康、工業安全、工業生產，30多個國家超過400家企業及機構使用其服務，包括Amazon、NVIDIA、美國國防部、緝毒局、福士汽車、Acer、台達電等。

另一家獲投的X0PA，來自新加坡，去年12月完成A輪融資，是IDC公認為亞太區人工智慧自動化解決方案的4家創新公司之一，提供AI人才招聘SaaS平台，客戶及合作夥伴包括政府、教育機構，以及微軟、英特爾、甲骨文、NVIDIA、SAP、Panasonic、Capitaland等知名企業。