證交所公布，全體上市公司2月營收較去（110）年同期成長16.4％，累計前二月則年增12.27％。前二月營收成長較大的產業包括航運業、油電燃氣業及電器電纜業等。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計886家及76家，共計962家皆如期完成2月營收申報。依上市公司公告顯示，2月全體上市公司營收2.89兆元，較110年同期成長4,067億元，年增率16.4％，營收成長公司共642家，衰退公司共320家，較109年同期則成長9,510億元（成長49.14％）。

另累計前二月全體上市公司營收6.23兆元，較110年同期成長6,808億元，年增12.27％，營收成長公司共637家，衰退公司共325家，較109年同期則成長1.82兆元（成長41.43％）。

全體上市公司2月營收成長主要產業為航運業、電器電纜業及玻璃陶瓷業，衰退趨勢主要產業為金融保險業、觀光事業及橡膠工業。累計前二月營收成長前三產業為航運業、油電燃氣業及電器電纜業，衰退趨勢產業為橡膠工業、金融保險業及汽車工業。

證交所表示，2月成長較大的產業中，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，電器電纜業受鎳及銅等原物料上漲，以及商辦及廠辦需求，帶動用線需求增溫，玻璃陶瓷業市場需求強勁，玻璃價格持續提升。

另2月營收衰退較大的產業中，金融保險業因保險業務淨收益減少，觀光事業受疫情影響，國內外旅遊需求減少，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減。

累計前二月營收成長較大的產業中，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，電器電纜業受鎳及銅等原物料上漲，以及商辦及廠辦需求，帶動用線需求增溫。

累計前二月營收衰退較大的產業中，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，另車用輪胎銷售下降，金融保險業因保險業務淨收益減少，汽車工業則因晶片短缺影響供應。