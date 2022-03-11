受到俄烏開戰的衝擊，莫斯科交易所12日（周五）繼續暫停股票交易，但據俄媒報導，莫斯科當局正尋求下周恢復交易的辦法。俄羅斯股市已休市兩周，是俄國現代史上首見。

俄羅斯央行周四晚間在官網發布通知，莫斯科交易所周五仍不會開市。俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭當天，以盧布計價的MOEX指數暴跌50%，市值損失2590億美元，隔天莫斯科交易所就暫停股票交易。

俄羅斯財經媒體Vedomosti報導，俄羅斯央行和莫斯科交易所正就恢復股票交易一事進行討論，據了解，央行並不反對在下周一或下周二恢復交易，但是否恢復交易的主要爭議在於如何避免崩盤，目前討論幾個選項，包括先以拍賣形式恢復債券交易，再擴展到股票市場，或者分階段進行交易，但央行並不打算同時開放交易所有類型的證券。

除了股市之外，俄羅斯央行為避免盧布大幅貶值，已下令未來半年內，禁止民眾以盧布兌換美元或其他強勢貨幣，而持有外幣帳戶者，最多只能提領1萬美元，提領超過此數額的部分一律以盧布支付。