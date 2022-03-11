前總統馬英九辦公室上月9日收到署名「何歡喜團隊」的恐嚇信後，本月10日再接獲一封恐嚇信，信中附有地府銀行美金冥紙，馬辦向警方辦案後，警方11日依信封上的地址查訪，發現實際居住者是名60多歲老翁，老翁否認寄信，警方研判應是遭人冒用，已擴大偵辦中。

馬辦及國民黨多位立委，上月陸續接獲來自香港、署名「何歡喜團隊」的恐嚇信，信中揚言「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死」，並附上港幣冥紙，警方雖採集到多枚指紋，但並無比對出特定對象。

位在內湖的馬辦，10日又接獲一封署名「陳明陽」的平信，寄件地址為「台北市信義區嘉興街256巷」，信封內沒有紙張及文字，僅有兩張冥紙。內湖分局獲報後，發現這封恐嚇信的郵戳為本月7日，是從國內寄發，與之前香港恐嚇信不同。

警方11日循地址找到一名60歲老翁，老翁見警上門嚇了一大跳，無辜地表示自己從未寄信給馬英九，警方在信中並未採集到指紋，研判可能是遭人冒名寄發，已調閱相關監視器畫面追查幕後寄件者。