俄烏情勢加劇市場高通膨預期，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，台灣全年CPI恐衝破2%的警戒線，高於主計總處預估的1.93%；另他預估台灣今年GDP成長率，可望寫下連4年超過3%的好表現。

羅瑋今天在富邦金法說會後記者會受訪表示，俄烏戰爭仍處進行式，後續情勢難測，目前因原物料及糧食價格上揚，未來前景不確定性加劇，但因近年台灣經濟結構已出現明顯變化，對台灣整體經濟景氣仍抱持比較正面的態度，預期今年台灣GDP可望連4年成長超過3%以上。

對於近期國際能源、糧價、金屬等價格，皆因反映俄烏情勢明顯攀升，羅瑋直言「反映到國內物價上一定會有」，他預估今年全年物價通膨率將超過2%，高於主計總處預估的1.93%。

近日國際油價波動劇烈，羅瑋表示，後續要觀察俄烏戰爭發展、歐美國家對俄羅斯能源禁運政策的推進等變化，目前美國加速和伊朗及委內瑞拉談判，並施壓國內頁岩石油業者，盼提高原油供給量，預期相關措施將使國際油價走勢控制在一定範圍內，因此短期國際油價大漲對台灣CPI雖會有衝擊，但整體影響應還在可控範圍。

市場預期美國聯準會（Fed）3月必定啟動升息，羅瑋認為，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）可能會在3月啟動升息後，5、6月再升息，並觀察美國經濟狀況再決定後續動向；另台灣央行何時啟動升息，下週理監事會後說法將是關鍵。

羅瑋也指出，美國這一次升息循環走勢和過去有差異，主因目前供需失衡，勞動力短缺導致物價急速上揚，在供給還沒來得及跟上前，聯準會被迫先採取較激烈的升息手段以壓抑需求；因此應不至於重演2017年至2018年新台幣狂升再貶值，壽險業匯損慘重的情況。（編輯：楊蘭軒）1110311