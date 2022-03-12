新光金創辦人、新壽前董事長吳東進遭金管會停職後仍對金控下業務指導棋，新光金董事長許澎遭金管會以督導不周名義停職3個月。新光金今天公告將由新光銀行董事長李增昌暫代新光金董事長一職。

新光金今天公告，依金管會裁處書，停止新光金董事長許澎董事職務3個月，自處分書送達次日起（12日）生效。新光金今天並召開董事會推選代理董事長，推派新光銀行董事長李增昌暫代新光金董事長職務3個月。

李增昌過去曾任中國農民銀行副理、屏東市第一信用合作社總經理、聯信銀行總經理等職務，並曾擔任第2屆國民大會代表；2008年升任新光銀行董事長。

金管會調查，新光金、新壽、新光銀行、元富證券及新光金關係企業董事長、總經理及經理人先後於2021年10月至11月間出席吳東進指示召開的4場會議，討論金控業務經營及資源交叉運用等，且吳東進親自出席前3場會議並提出業務建議，違反公司治理原則。

金管會10日宣布將新光金董事長許澎停職3個月、新壽董事長潘柏錚連3個月減薪3成、新壽挨罰新台幣300萬元且未來3年內和關係企業進行交易受限、新光金及新壽雙雙遭糾正。

新光金表示尊重主管機關決議，將虛心檢討、加強改善；新光金將依規定由新產生的代理董事長執行相關職責，對公司營運無重大影響。（編輯：潘羿菁）1110311