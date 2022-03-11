台南市玉井區珍寶蘭園有200多株象耳蘭。（劉秀芬攝）

台南市玉井區珍寶蘭園拓展觀葉植物市場，火鶴之后葉片有半個人高。（劉秀芬攝）

位於台南玉井區的珍寶蘭園，屬於小型蘭園，雖然面積不到1公頃，但在業界頗有名氣，園主陳隆輝曾獲得神農獎，園區還有一株年紀已60歲，被稱為「台灣阿嬤」的台灣原生種白花蝴蝶蘭，今年開了205朵，蘭花愛好者紛紛向園主預約賞花。

珍寶蘭園創園園主陳隆輝專研天鵝蘭、瓢唇蘭、象耳蘭，培育出天鵝蘭新品種，曾獲得神農獎，10多年前陳隆輝半退休，到大陸一家植物園當顧問，兒子陳易聖返鄉接手經營。

60年前，陳易聖大伯結婚時，大伯母的友人送了一株攀登大武山時採集到的白花蝴蝶蘭做為賀禮，大伯母因為不知道如何照顧，便轉贈給喜歡種蘭花的陳隆輝栽種，每年2月底開花，量多時有200多朵，有很多蘭園、愛蘭者來買苗，量多時每年賣出好幾百株組培苗。

陳易聖說，珍寶蘭園延續父親的專業，專營天鵝蘭、瓢唇蘭、象耳蘭、鐵釘蘭圍牆及園藝造景，園裡的象耳蘭數量有200多株，20至40年老株巨大無比，還有英國植物園以15萬元買了1株15年的象耳蘭。

受疫情影響，小型蘭園經營不易，陳易聖說，前年營收衰退9成，去年回復到往年3成，雖然珍寶蘭園的瓢唇蘭及象耳蘭非常知名，銷量也大受影響，近兩年資材一直漲，只好把工人辭退，只由家人經營。

陳易聖表示，近年來他也持續發展觀葉植物市場，種植許多鹿角蕨、火鶴王、橘柄蔓綠絨、斑葉龍爪蔓綠絨等，成立植物旅館多元化發展，爭取擴大市場。此外，疫情期間訂單少，陳易聖也有更多時間培育新品種，還用父親的名字申請新瓢唇蘭品種權，他說，日子過得去就好，可以研發更多新品種，受到更多人喜愛，也是很值得。