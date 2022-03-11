台中毒犯拒檢遭轟數槍 正妹目睹嚇壞：聽到7、8聲巨響

台中警方今調查一起毒品案，趁嫌犯從摩鐵退房後一路尾隨，最後在一處加油站上前盤查，但男駕駛拒檢後遭警方連開好幾槍，流彈甚至波及一旁女騎士；當時在後方排隊的女目擊者還原情況「車上左後方男生有中彈，然後路人有被波及，我有聽到大概7、8聲槍聲」，她一度還被誤認是同夥，讓她超無奈。

當時在現場的1名正妹目擊槍擊案後餘悸猶存，事後她受訪表示，當時警方先拍賓士車要求駕駛下車，駕駛不願下車因此遭警方開槍，駕駛還想要逃離並撞上後方轎車，正妹說「車上左後方男生有中彈，然後路人有被波及，我有聽到大概7、8聲槍聲」，最後強調自己的車只有些微車損，「我沒受傷，我沒事我沒事」。

當時在後方排隊的女目擊者還原情況「車上左後方男生有中彈，然後路人有被波及，我有聽到大概7、8聲槍聲」，她一度還被誤認是同夥，讓她超無奈。（民眾提供）

據ETtoday報導，該名正妹說，警方將4名嫌犯壓制在地後，還誤以為她也是同夥，不僅敲窗要求她下車，質問「妳車上真的沒人嗎？」、「那妳為何停這樣？」她則喊冤「我是路人！我只是要洗車！」但仍被要求留下行車紀錄器，以證清白。

台中市警局第四分局今下午到大里區的汽車旅館查緝毒品案，趁于姓嫌犯退房離開時駕車尾隨，並伺機趨前攔查，未料，于嫌見到員警竟駕車加速衝撞，期間還撞到1名路過婦人，辦案員警立即朝嫌犯座車的輪胎開槍，造成坐在後座的溫姓共犯腹部中彈，流彈也波及被撞倒的婦人，2人都送醫。