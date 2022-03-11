蔣萬安嗆「你毋敢」要求保證不停電 蘇貞昌反酸：你祖父說要反攻大陸

火爆交鋒！行政院院長蘇貞昌今(11)日上午到立法院進行施政報告並備質詢，其中國民黨立委蔣萬安質詢時，指蘇貞昌「不敢承諾未來不缺電」，而蘇回說「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」；蔣萬安隨即怒嗆「我跟你談電、能源問題」，蘇又回「如果你一定要講這種，不會輸你啦！」兩人舌戰畫面曝光後，引發網友熱議。

國民黨立委蔣萬安今質詢行政院長蘇貞昌指出，2003至2016年台灣不曾發生全台停電，蔡政府上台不到6年卻發生4次，公開喊話蘇貞昌敢不敢承諾不會再大停電？蘇貞昌說，「你祖父說要反攻大陸到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府」，「我很想解決問題，你只在說敢不敢，你在為了選舉叫什麼！」

網友到蘇貞昌臉書留言表示，「把反攻大陸和缺電問題扯在一起講，真的是服了」，「民進黨說要台獨， 獨了嗎？」「扯人家家人 ～真的很讓人無言」，「不敢承諾不停電 反而亂扯其他，很會吵架嘛！」「你好意思跟人家談祖父？」「我只在乎有沒有電!!!」「馬維拉不夠用，現在要到蔣維拉了？」「問候人家過世的祖父超沒水準，你怎麼不敢宣布台獨？」「 整天喊獨立也不敢獨，民進黨說要台獨，台獨了嗎？」