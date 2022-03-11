藍委蔣萬安今天(11日)在立院質質詢時，要求行政院長蘇貞昌承諾未來不會再有「大停電」，蘇貞昌則反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。對此，蔣萬安下午接受媒體訪問時，批評蘇貞昌這種比喻非常「不倫不類」。同時，蔣萬安晚間也在臉書上發文痛批蘇揆的回應荒腔走板，如果無法讓人民的生活有基本的保障，要這樣的內閣做什麼？並表示要送蘇揆三個紅酒杯，實現用愛發電。

蘇貞昌今（11）日上午到立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委蔣萬安質詢時，指蘇貞昌「不敢承諾未來不缺電」，而蘇回說「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」；蔣萬安隨即怒嗆「我跟你談電、能源問題」，蘇又回「如果你一定要講這種，不會輸你啦！」而蔣萬安下午接受資深媒體人黃光芹主持的網路節目《新聞不芹菜》專訪時回應，蘇貞昌的比喻非常不倫不類！

蔣萬安在臉書上表示，民眾永遠記得小英總統連任之夜提到「謙卑謙卑再謙卑」！但今天立法院總質詢，自己要求蘇院長承諾全台不會再跳電，蘇院長不但完全不敢承諾，回應的方式完全荒腔走板。

蔣萬安直言，「如果你無法讓人民的生活有基本的保障，要這樣的內閣做什麼？」蔣萬安也說，贈送院長三個紅酒杯，用愛發電請院長實現，蛋荒跳電官員不負責，請保障人民基本需求，文字遊戲只突顯傲慢。