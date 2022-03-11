詹惟中和哥哥Jimmy上《同學來了》。 （中天綜合台提供）

張文綺的弟弟說她少根筋的個性讓家人感到困擾。（中天綜合提供）

中天綜合台《同學來了》下周一（14日）將播出「藝人手足來爆料，不說你不知道！私下的他竟是這樣」，邀來張文綺、小鐘、詹惟中和他們的家人，大爆藝人私下不為人知的祕密。

客家一哥小鐘以節省出名，超摳行徑時常讓人看傻眼，但他的姊姊妮可則替他緩頰：「他對自己節省，但對家人出手很大方！」更拿生活小事舉例，聽聞爸爸想換車，小鐘便霸氣買下名車當父親的退休禮，但自己的車開了十幾年則都沒換，暖心舉動讓人大讚。

話一轉，妮可加碼爆料小鐘不為人知的秘密，透露他曾「喜歡上男生」，她敘述過去帶小鐘到泰國出差，體驗當地夜生活，一到夜店小鐘就被迎面而來的標緻女孩吸引，還不停抓著對方的手狂親，目睹全程的妮可為避免發生誤會，開口詢問：「請問你是人妖嗎？」沒想到對方大方承認，讓小鐘頓時晴天霹靂、暗戀夢碎。

演藝圈的傻大姊張文綺，少根筋的個性讓家人感到困擾，她的弟弟文騰提到自己曾在職場上慘遭霸凌，當時剛踏入金融業，因不熟悉產業環境經常做錯事，某天小主管輾轉得知他姊姊是張文綺時，竟無奈對著他說：「我可以想像，你們就像師出同門一樣！」頓時讓他備感羞辱，因為姐姐的「笨」讓他受牽連，一旁的張文綺則氣憤為自己辯白：「到底有誰可以靠著笨走天下！」

命理師詹惟中的哥哥Jimmy透露詹惟中年少輕狂，打架、逃學、飆車樣樣都做過，是家中的頭痛人物。過去還結交過不少女朋友，但對感情的處理方式卻很不成熟，還讓媽媽幫忙「寫分手信」才能和女友們斷乾淨，荒唐行徑讓人直搖頭。《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。

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