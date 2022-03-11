前新光人壽董事長、新光金創辦人吳東進，2020年遭金管會停職後仍繼續當影武者，操縱公司營運被金管會開罰，新光金董事長許澎被停職3個月。新光金11日公告，已召開董事會選出現任新光銀行董事長李增昌任代理董事長。

新光金公告，依金管會的裁處書，停止原董事長許澎董事職務3個月，自2022年3月11日處分書送達次日起生效，並在2022年3月11日董事會推選代理董事長。

李增昌從台大經濟系畢業後順利通過高考，被分發到中國銀行從基層辦事員，一路晉升到副理職位，年紀輕輕就接下聯信銀行、屏東市第一信用合作社總經理，甚至還當過第二屆國民大會代表，在2008年升任新光銀行董事長。

李增昌過去曾讓屏東一信的存款規模成長30倍，而在新光銀行待數十年的他，以沈穩練達風格也帶領新光銀行獲利年年成長。

此次新光金遭檢舉，吳東進被停職後，還把手伸進新光金、數次召集金控高階主管開會，操縱公司營運，讓金管會下重手，一線高層全部中槍。新光金董事長許澎被停職三個月、新壽董事長潘柏錚也被裁罰減薪30％連續三個月。集團內輩份高的李增昌成為代董座的不二人選。

新光金表示，尊重主管機關決議，將虛心檢討，加強改善，裁罰之事對該公司營運無重大影響。