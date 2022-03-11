社頭鄉中山路一段，昨日清晨發生離奇的騎士自撞路旁遊覽車死亡車禍。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

社頭鄉中山路一段，昨日清晨發生離奇的騎士自撞路旁遊覽車死亡車禍。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化詭異奪命車禍！騎士行經寬敞4線道猛撞路邊遊覽車身亡

奪命死亡車禍，超詭異！彰化社頭鄉台一線中山路為寬敞4線道，49歲范姓男子10日清晨4點多獨自騎車北上往員林方向，行經特殊學校附近路段時，竟高速撞上靜靜停放在路旁的遊覽車，當場頭部臉部重創傷重不治身亡，由於范男抽血檢驗並無酒精反應，事故發生原因還有待警方進一步調查釐清。

根據警方初步調查，昨日清晨約4時25分，范姓騎士由中山路一段往北員林方向騎乘，行經國立彰化特殊教育學校附近路段，機車直接撞上停放在路邊的遊覽車，現場路面完全沒有煞車痕跡，范男臉部嚴重撕裂傷，傷重送往員榮醫院搶救仍宣告不治，經抽血檢驗後，並無酒精反應。

猛烈撞擊導致范男機車車頭嚴重毀損，遊覽車右後方車身鈑金也凹陷，由於范男並未酒駕，當時也無其他車輛經過，而遊覽車停放路旁，該處並未畫設紅線或黃線，未禁止臨停或停車，且遊覽車緊鄰路邊停放，距離道路白線仍有一段距離，是否有肇事責任，仍需警方釐清。

不過警方調閱案發路段附近路口監視器發現，范姓騎士事故發生的前一個路口，即社頭和平二路與中山路路口時，已出現行車不穩的情況，過了此處路口，完全沒有煞車減速，隨即直直撞上路邊遊覽車。