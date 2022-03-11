韓國候任總統尹錫悅在11日會見中國駐韓國大使邢海明時表示，中國是韓國最大的交易夥伴，韓國則是中國第3大交易夥伴，堅信中韓關係將更上一層樓。陸媒指出，這場會見的英文新聞稿中提到中韓年輕之間相互不喜歡，但在韓文與中文稿中並無此項敘述。

據《韓聯社》報導，尹錫悅在位於首爾汝矣島的最大在野黨國民力量黨部會見中國駐韓國大使邢海明時做出上述表示。他在會見時還說，早在供職檢察機關時，就經手很多中韓司法合作事務，得以結識邢海明大使，一直有親切的感覺。今年是韓中建交30周年，建交給兩國國民帶來很多很大的好處，對兩國經濟發展也大有裨益。

邢海明回應稱道，現在韓國是中國的第3大交易夥伴，後年有望成為第2大交易夥伴，兩國是密不可分的友好近鄰。

尹錫悅還表示，中韓建交其實是國民力量黨的前身（由朴正熙創立，全斗煥改名的民主正義黨）執政時的手筆，1992年時任總統盧泰愚推行北方外交，「我的手機裡至今保存著建交影像。」

邢海明說，自己曾被派到韓國和北韓工作分別有4次和2次，他與韓國有著不解之緣，懷有努力促進兩國關係發展的良好願望。

報導說，邢海明向尹錫悅轉交了中國國家主席習近平發來的賀電。

韓國候任總統發言人金恩慧當天下午在中央黨部進行的新聞發佈會，她被問及尹錫悅為何在會見美國駐韓臨時代辦之前會見中國駐韓大使時表示，尹錫悅已最先與美國總統拜登通話，會見安排順理成章。

陸媒《觀察者網》指出，《韓聯社》在英文版本的報導中特意添了句：「尹錫悅是在深化美韓同盟和『重組』韓中關係的綱領下當選的」，並引用了尹錫悅在競選是兩句話，分別是：「大多數韓國人，尤其是年輕人，不喜歡中國」，以及「中國人也不太喜歡我們」。但類似的文字並未出現在韓聯社的中文和韓文報導中。