台南市長黃偉哲稱讚億載會企業有很多台灣第一的產業，是台灣隱形冠軍聯盟。（程炳璋攝）

億載會長交接，上屆會長宏佳騰企業董事長鍾杰霖（左）交接給這屆會長直得科技董事長陳麗芬（右）。（程炳璋攝）

台南市億載會成員幾乎由上市上櫃公司組成，會員背後企業產值破兆，11日在台南晶英酒店舉辦第20任會長交接，首度由南科廠商代表接任，蔡英文總統出席期許深化區域合作，從台南市的南科、沙崙到高雄市橋頭打造南台灣最重要的科技產業走廊。

台南市億載會有82個會員，成員背後的企業幾乎皆由上市上櫃公司組成，各企業總產值破兆，創會會長為東陽事業集團董事長吳永豐與大億企業董事長吳長億集結台南市優秀企業，成立20年來，成為一股不可忽視的企業力量。

第20屆億載會長由經營精密機械的直得科技公司董事長陳麗芬接任，從德國留學回台先到竹科創業，2006年再到南科發展，成為南科園區副理事長，個性開朗的她素有「陽光阿姨」的稱號。

陳麗芬11日從上任會長宏佳騰企業董事長鍾杰霖手中接過印信，承諾將與各縣市友會加強合作，讓億載會各企業成為立足台南的台灣的護國群山。

台南市長黃偉哲稱讚億載會是隱形冠軍聯盟，包括電動機車龍頭企業、世界前3大線性滑軌廠商、口罩國家隊與全台汽車供應鏈大廠都在台南，台南已準備好進入2050年淨零碳排放的目標，綠電裝置容量3年來增加超過2倍多，再生水廠開發進度超前，目標是2026年前，滿足南科4分之1用水需求。

桃園市長鄭文燦稱讚台南不只是旅遊、文化古都，科技實力與日俱增，又是綠電重鎮，台南人的打拚、認真就是台灣人典型的代表。

蔡英文肯定億載會各企業提供台南可觀的產值與就業機會，期許深化每個區域間的交流合作，鏈結台南的南科、沙崙到高雄橋頭科學園區，打造南台灣最重要的科技走廊。蔡英文會後與億載會成員分批大合照隨即搭車離去。