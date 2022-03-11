英美制裁俄羅斯原油，下周國內油價還要漲！依機制汽油每公升估計要調高0.3元、柴油調0.4元。這是國內油價連五漲，時隔7年半，主力油品95無鉛汽油再度衝破33元大關。

如果下周一漲幅不變，屆時95無鉛零售價會掛33.1元，98無鉛35.2元，超級柴油29.5元。上一次95無鉛賣33元，已經是2014年10月12日的事。

英美宣布不買俄羅斯原油，讓能源供應更顯吃緊，本周國內中東指標油價週均價為124.8美元，比上週大漲18％，依據浮動油價公式，汽柴油應再漲0.6元、0.7元，但因為中油啟動半數吸收，估計漲幅落在0.3、0.4元。

由於日本上調煉油公司補助金4倍，使的近日加油站油品零售價罕見比韓國還低，也救了國內消費者。中油在亞臨最低價原則下，不能高過日本售價，光汽油每公升就估計吸收3.9元，如果加上平穩措施，一公升累計有5.4元未反映。

對於英美制裁俄羅斯原油後，國際油價先狂飆後回跌，中油表示，這是因為像是法國、歐盟多數成員國多未跟進，而美國進口比例很低，讓期貨市場先走高後回軟。但是接下來油市怎麼走，該公司認為「變數很大」。長遠來說，供需會逐漸恢復正常，可是目前俄烏戰事還在持續，短期還難說得準。