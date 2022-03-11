氣候變遷成為全球課題，國際品牌商更提前要求供應鏈揭露碳排放量，為爭取訂單，國內業者淨零碳排非做不可，貿易局推出「減碳行動力出口服務列車」，分析全球淨零碳排趨勢，教企業如何有效減碳，以符合國際品牌商及供應鏈要求。

貿易局結合產官學及研究資源推出的系列服務，11日辦理首場說明會，協助企業如何有效減碳，並介紹政府輔導工作內容。現場計有公協會及業者逾160人出席，互動熱烈。

貿易局江文若局長表示，貿易局今年將辦理5場大型說明會及舉辦小型工作坊，協助業者深入了解國際淨零碳排政策，解決業者減碳痛點，並持續提供碳顧問線上服務為業者解惑。

與會代表針對不同企業如何推動減碳營運模式、中小企業資源與經費有限如何減碳、碳訂價如何訂出、國際碳盤查相關標準與規定、企業自行投資綠電是否碳排放抵減效益最大等提問，主講者強調企業應先鑑別碳排放熱點，找出最有效潛在降低碳排機會、將減碳投入成本作為衡量指標，建立碳財務化管理機制。也提醒與會者，中小企業可多運用政府提供的輔導資源等。