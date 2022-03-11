經濟部11日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添1家信銘工業中小企業擴大投資8億元。國內重要半導體廠商、科技大廠皆是信銘工業為服務的客戶，現正規劃擴大招募本國員工，並投入8億元在屏東屏南工業區擴建廠房。

目前「中小企業加速投資行動方案」已通過782家中小企業投資約3,365億元，帶來29,580個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動1,179家企業投資約1兆6,717億元，預估創造13萬3,266個本國就業機會，後續尚有4家企業排隊待審。

信銘工業為全方位氣體供應商，製造及銷售一般工業級到高純度半導體氣體，國內重要半導體廠商、科技大廠皆是服務客戶，部分產品亦外銷至越南。近年來為符合半導體先進製程對於半導體氣體大量與多元的需求，現正規劃擴大招募本國員工，並投入8億元在屏東屏南工業區擴建廠房，同時於高雄大發廠增設產線，採用低碳排、低用電消耗先進智慧化設備，兩廠屋頂皆設置太陽能板，增加廠內綠電使用率，成就信銘永續經營理念。