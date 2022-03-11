富邦金（2881）去年獲利水準創歷史新高，富邦金的股利政策也備受關注，富邦金控11日舉行法人說明會時，該總經理韓蔚廷表示，富邦金去年經營績效不錯，股利配發會適度反映業績成長，目前正在規劃，須等董事會過後才能對外公布，會配發多少目前還無法確定。

雖然富邦金並未言明今年可以配發的股利水準，不過，對於富邦人壽今年股票現金股利部分，富邦金則預期可望有10％以上成長，去年股票現金股利約有200億元。

對於富邦金對於今年台灣經濟物價水準、台股及房地產看法，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，台灣經濟景氣比較正面看法，因為過去幾年台灣經濟結構有明顯轉變，因此台灣經濟成長率將會連續4年超過3％以上。至於物價水準─俄烏戰爭仍持續，由於糧食及能源價格皆上漲，工業金屬價格也在上揚，國內物價也會跟著反映，預估全年物價上漲率會超過2％會比主計處高一些。美國聯準會即會在3月即會啟動升息，5及6月應都會再持續升息，至於台灣是否會跟進，目前還要觀察央行下周會議之後的說法。

韓蔚廷說，富邦金投資國內不動產目的，除了少部份是自用之外，長期是以租金收益為主，非以買賣為目，由於持續看好國內不動產發展，所以未來還會選擇優質地點作適度增加投資。因為富邦金仍有些開發案進行中，不動產投資餘額會增加並會加碼REITs。

對於未來台股若續跌，跌破萬七，富邦金是否會加碼台股，韓蔚廷指出，不排除此可能性，因富邦人壽和金控投資股票都是以長期投資為主，台股雖會受外在因素影響，但整體基本面仍強勁，未來會適度再加碼具有中長期價值的股票。