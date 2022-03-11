桃園國際機場今(11日)晚間7點半驚傳停電消息，停電區域為第二航廈北側，行李輸送轉盤與部分餐廳、免稅店受到影響。桃機也證實確有其事，目前正在釐清原因。此事也在網路上引發網友熱議，有網友直言，「要DPP執政不停電，比反攻大陸還難喔」。

桃園機場晚間傳出停電的消息，一名網友在PTT上PO文指出，「剛剛在第二航廈，突然毫無預警的就停電囉，到底台灣缺不缺電呢？讓我們繼續看下去」。

而機場突然停電，也引發網友們熱烈討論，「丟臉丟到門面去」、「日出而作日落而息，這是黨體恤機組人員」、「停電不等於缺電」、「太陽下山囉」、「太陽下山了，跟不上負載了嗎」、「笑死了連機場都沒電了，不演了嗎？」、「停電不缺電」、「一直停電，不缺電有個屁用」。

還有些網友則說，「民進黨業力引爆」、「蘇真昌：找蔣家要」、「中正顯靈」、「讓我們繼續檢討蔣家的反攻大陸承諾好嗎」、「王美花還活著嗎？還活著就出來喊一聲哦」、「前朝的錯、調查後再負責、沒事沒事都不是政府的錯」、「桃園民進黨是死忠的」、「蘇貞昌逆十大建設」、「『中正』國際機場啦，蔣萬安的曾祖父要負責吧？」、「要DPP執政不停電 比反攻大陸還難喔」、「反攻大陸成功前不准罵」。

此外，台電指出，停電意外經瞭解為桃機內部設備所引起，台電供電正常無虞。